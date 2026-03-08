Carreta carregada com amido de milho tomba na PR-445 em Cambé

Um acidente envolvendo uma carreta foi registrado na rodovia PR-445, em Cambé, no norte do Paraná. O tombamento aconteceu nas proximidades do pontilhão do Jardim Ana Rosa, no trecho que dá acesso ao distrito da Warta.

De acordo com as informações apuradas no local, a carreta havia carregado amido de milho no porto de Paranaguá e seguia viagem com destino provável ao estado de São Paulo.

Durante a descida da rodovia, o veículo apresentou problemas mecânicos. Segundo os relatos iniciais, um eixo do caminhão teria se quebrado, o que fez com que uma das rodas se soltasse. Com a perda de controle, a carreta acabou tombando e sendo arrastada por alguns metros na pista.

Motorista ficou ferido

O condutor da carreta sofreu escoriações e também apresentou suspeita de fratura em um dos braços. Ele foi socorrido e encaminhado para atendimento médico na Santa Casa de Cambé.

Até o momento, a idade do motorista não havia sido confirmada.

Rodovia pode ficar interditada

Após o acidente, a carreta permaneceu no local. A retirada do veículo deverá ocorrer somente após a chegada da empresa responsável pela carga, que fará o transbordo do material antes da remoção do caminhão.

Equipes também iniciaram procedimentos para evitar riscos no trecho, espalhando serragem na pista, com o objetivo de absorver resíduos e garantir mais segurança para os veículos que passam pelo local.

Devido ao trabalho de limpeza, transbordo da carga e retirada da carreta, o trecho da PR-445 pode permanecer interditado até aproximadamente o horário de almoço desta segunda-feira (09), quando os trabalhos devem ser concluídos.

As autoridades orientam que motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela região e, se possível, utilizem rotas alternativas até a liberação completa da rodovia.