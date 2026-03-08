Acidente na PR-445 entre Cambé e Warta deixa dois mortos

Um grave acidente de trânsito registrado na noite de sábado (7) na PR-445, entre Cambé e o distrito da Warta, resultou na morte de dois motociclistas. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), da 2ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual de Londrina.

De acordo com as informações repassadas pelas autoridades, o sinistro ocorreu por volta das 19h35, no quilômetro 94 mais 600 metros da rodovia. A ocorrência foi comunicada às equipes às 19h50, e o atendimento no local se estendeu até aproximadamente 2h30 da madrugada.

Colisão envolveu duas motocicletas e um carro

Segundo os dados levantados pela equipe policial no local do acidente, o caso foi classificado como sinistro de trânsito complexo, envolvendo duas motocicletas e um automóvel.

Uma motocicleta Honda CG 160 Start, conduzida por Davi de Oliveira Costa, de 41 anos, seguia pela rodovia no sentido Cambé. Ao chegar ao ponto do acidente, houve uma colisão frontal com uma motocicleta Honda CBX 250 Twister, pilotada por Fernando AP Serafim, também de 41 anos, que trafegava no sentido Sertanópolis.

Na sequência da primeira batida, a motocicleta CG 160 ainda acabou colidindo frontalmente contra um automóvel Fiat Palio Weekend Adventure, que também trafegava no sentido contrário.

Motociclistas morreram no local

Com o impacto da colisão, os dois motociclistas morreram ainda no local do acidente. As equipes de atendimento confirmaram o óbito das vítimas na própria rodovia.

O condutor do Fiat Palio, um homem de 49 anos, não sofreu ferimentos. Ele realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado 0,00 mg/L, indicando ausência de álcool no organismo.

Veículos foram liberados aos responsáveis

Após a realização dos procedimentos necessários e levantamento das informações pelas autoridades, os veículos envolvidos foram liberados no local aos responsáveis.

A motocicleta Honda CG 160 foi entregue ao irmão do condutor, enquanto a Honda Twister foi liberada a um colega de trabalho da vítima. Já o automóvel foi liberado ao próprio motorista.

As circunstâncias do acidente foram registradas pelas equipes da Polícia Rodoviária Estadual, que elaboraram o relatório da ocorrência.