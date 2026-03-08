Operário vence Londrina nos pênaltis e conquista o bicampeonato paranaense

O Operário Ferroviário conquistou neste sábado (8) o título do Campeonato Paranaense de 2026. Jogando no Estádio do Café, em Londrina, o time de Ponta Grossa venceu o Londrina Esporte Clube na disputa de pênaltis, após empate por 0 a 0 no tempo normal.

Com o resultado, o Operário garantiu o bicampeonato estadual consecutivo e levantou o terceiro troféu da competição em sua história. O destaque da decisão foi o goleiro Vágner, que defendeu duas cobranças na disputa de penalidades e ajudou a equipe a assegurar o título.

A final reuniu 19.965 torcedores no Estádio do Café e registrou renda de R$ 972.060,00.

Primeiro tempo

O Operário iniciou a partida com maior intensidade e controle da posse de bola. A equipe visitante criou as primeiras oportunidades do jogo, principalmente com Moraes e em chutes de Boschilia, que exigiram boas intervenções do goleiro Kozlinski.

O Londrina respondeu ao longo da etapa inicial. Em um cruzamento de Paulinho Moccelin, o goleiro Vágner precisou espalmar para evitar o gol. Em outro lance perigoso, Bruno Santos finalizou e novamente o goleiro do Operário conseguiu segurar.

A melhor chance da primeira etapa ocorreu aos 44 minutos, quando Bruno Santos cabeceou após escanteio e Vágner fez uma grande defesa. Nos acréscimos, Kevyn levantou a bola na área e Moraes desviou contra o próprio gol, mas a bola saiu ao lado da meta.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Londrina passou a pressionar mais e teve oportunidades claras para abrir o placar.

Aos 10 minutos, André cruzou para Bruno Santos, que recebeu livre na pequena área, mas finalizou por cima do gol. Pouco depois, Paulinho Moccelin também chutou para fora e Bruno Santos voltou a desperdiçar outra oportunidade.

O Operário passou a se defender e buscou explorar contra-ataques. Já nos acréscimos, o Fantasma teve a chance do gol do título quando Léo Gaúcho tocou para Edwin Torres, que finalizou para grande defesa de Kozlinski.

Ainda houve uma expulsão para cada lado: Vinicius Diniz, pelo Operário, e Chumbinho, pelo Londrina.

Nos instantes finais, o Londrina teve mais uma chance clara. Gilberto cobrou falta de longa distância, Vágner deu rebote e Fabiano, de frente para o gol, finalizou por cima.

Sem gols no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis.

Decisão nos pênaltis

Na disputa de penalidades, o goleiro Vágner foi decisivo para o título do Operário.

Iago Teles abriu as cobranças pelo Londrina, mas parou na defesa de Vágner. Boschilia converteu para o Operário. Em seguida, Gilberto marcou para o Londrina e Kozlinski defendeu a cobrança de Léo Gaúcho, deixando tudo igual.

Vitor Jacaré marcou para o Londrina, enquanto Neto Paraíba converteu para o Operário. Na quarta cobrança do LEC, André Luiz teve o pênalti defendido novamente por Vágner.

Matheus Trindade marcou para o Fantasma, Wallace fez para o Londrina e, na sequência, Gabriel Feliciano converteu a cobrança decisiva, garantindo o título para o Operário.

Próximos jogos

Após a final do Campeonato Paranaense, as equipes voltam suas atenções para a terceira fase da Copa do Brasil.

O Londrina enfrenta o Manaus, na quarta-feira, às 21h30, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus.

Já o Operário joga na quinta-feira, às 19h30, contra o Capital, no Estádio Germano Krüger.

Caso avancem na competição nacional, Londrina e Operário poderão se enfrentar novamente na próxima fase da Copa do Brasil, em confronto único.