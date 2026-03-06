Procon Londrina Lança Mutirão para Renegociação de Dívidas em 2026

O Procon Londrina iniciou, nesta semana, o primeiro mutirão de renegociação de dívidas de 2026, oferecendo aos moradores da cidade a oportunidade de reorganizar suas finanças. A ação, que ocorre em parceria com iniciativas do governo federal e estadual, permite que consumidores quitem ou parcelem débitos com bancos e instituições financeiras até o dia 30 de março, de maneira prática e online.

Como Participar do Mutirão

Para participar, os interessados devem acessar a plataforma consumidor.gov.br, criar um login e senha, e detalhar o problema financeiro a ser resolvido. As dívidas elegíveis para renegociação são aquelas que ainda não prescreveram e não possuem bens como garantia. Débitos relacionados a financiamentos de veículos, motos ou imóveis, e contratos com parcelas em dia, estão excluídos da ação.

Suporte do Procon Londrina

O Procon-LD está disponível para auxiliar consumidores que enfrentem dificuldades durante o processo de renegociação online. O atendimento pode ser feito por telefone, e-mail ou presencialmente, mediante agendamento. A equipe do Procon está preparada para esclarecer dúvidas e orientar os usuários durante todo o período do mutirão.

Resultados Esperados

Desde o início dos mutirões de renegociação, mais de 35,6 milhões de contratos foram repactuados no Brasil. Em 2025, foram renegociados 2,6 milhões de contratos, e espera-se que os números sejam ainda maiores em 2026 devido ao aumento da divulgação e à consolidação da iniciativa.

