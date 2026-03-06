Capacitação em Patrulha Rural Comunitária Reúne Policiais de Vários Estados

A recente edição do curso de Patrulha Rural Comunitária capacitou 68 policiais militares, destacando a participação de 65 membros da Polícia Militar do Paraná (PMPR) e três de outras corporações estaduais. Estes vieram das polícias militares de Minas Gerais, Santa Catarina e Acre.

Integração Interestadual

A presença de policiais de diferentes estados promoveu uma significativa integração entre as instituições. Essa colaboração interestadual é vital para a troca de experiências e estratégias no combate aos desafios de segurança pública em áreas rurais.

Troca de Experiências

Os participantes do curso tiveram a oportunidade de compartilhar conhecimentos e práticas eficazes em segurança rural. Essa troca é essencial para aprimorar a atuação das forças policiais em diversas regiões do país.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br