spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Capacitação em Patrulha Rural Comunitária Reúne Policiais de Vários Estados

Polícia Militar
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
PMPR

A recente edição do curso de Patrulha Rural Comunitária capacitou 68 policiais militares, destacando a participação de 65 membros da Polícia Militar do Paraná (PMPR) e três de outras corporações estaduais. Estes vieram das polícias militares de Minas Gerais, Santa Catarina e Acre.

Integração Interestadual

A presença de policiais de diferentes estados promoveu uma significativa integração entre as instituições. Essa colaboração interestadual é vital para a troca de experiências e estratégias no combate aos desafios de segurança pública em áreas rurais.

Troca de Experiências

Os participantes do curso tiveram a oportunidade de compartilhar conhecimentos e práticas eficazes em segurança rural. Essa troca é essencial para aprimorar a atuação das forças policiais em diversas regiões do país.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br

4
spot_img
Artigo anterior
UEL Implementa Novas Medidas para Combate à Violência Contra a Mulher
UEL Implementa Novas Medidas para Combate à Violência Contra a Mulher
Próximo artigo
Procon Londrina Lança Mutirão para Renegociação de Dívidas em 2026
Procon Londrina Lança Mutirão para Renegociação de Dívidas em 2026
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares