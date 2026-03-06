spot_img
UEL Implementa Novas Medidas para Combate à Violência Contra a Mulher

HELOISA GONCALVES VIANA DOS SANTOS

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) está intensificando suas ações para prevenir e denunciar casos de violência contra a mulher. A instituição introduziu um novo Ato Executivo que estabelece um procedimento especial para tratar denúncias relacionadas à violência sexual. Além disso, foi criado o Comitê de Direitos Humanos e Ações Afirmativas (CDHAA), que trabalha na identificação de iniciativas já existentes nesse campo. A UEL também participa de ações nacionais em parceria com o Ministério das Mulheres.

Proteção dos Direitos Humanos

O Ato Executivo nº 018/2026 regula o funcionamento da Ouvidoria da UEL, um canal permanente de comunicação, especificando procedimentos para tratar manifestações da sociedade e da comunidade. O foco é a tramitação de denúncias de violência sexual, discriminação racial e outras infrações que podem ser consideradas ilícitos penais. O documento prioriza essas denúncias, garantindo prazos rápidos, diligências urgentes e comunicação formal ao denunciante sobre as medidas de acolhimento e proteção disponíveis.

Aprimoramento e Atualização

Mirelle Neme Buzalaf, coordenadora do Núcleo de Integridade e Compliance (NIC) da UEL, destacou a importância do Ato Executivo em consolidar o tratamento de denúncias relacionadas à violência de gênero, assédio e discriminação. O NIC tem trabalhado na prevenção e resolução dessas questões, promovendo uma cultura de responsabilização. A atuação conjunta da Ouvidoria, Compliance e Mediação é considerada inovadora e essencial para a prevenção e responsabilização.

Parcerias e Campanhas

A UEL firmou uma parceria com o Ministério das Mulheres para desenvolver projetos relacionados às políticas para mulheres. A universidade participou da campanha Agosto Lilás 2025 do Governo Federal, que promove a Lei Maria da Penha e intensifica esforços para acabar com a violência contra a mulher. A UEL também integra a rede estadual de combate ao feminicídio.

Participação em Conferências

Em julho, a UEL participou da V Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres no Paraná. O evento, organizado pela Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, reuniu representantes do governo e da sociedade civil para discutir diretrizes para promover os direitos das mulheres. Durante a conferência, a UEL assinou uma carta de intenção para a formação de conselhos municipais dos Direitos das Mulheres no Paraná.

Fonte: https://operobal.uel.br

5
