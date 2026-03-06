spot_img
Homem Detido por Comportamento Inapropriado em Supermercado

Portal Tarobá

Na última terça-feira, um homem foi preso em flagrante por importunação sexual em um supermercado. O incidente ocorreu quando ele exibiu suas partes íntimas, causando desconforto e alarme entre os clientes presentes.

Detalhes do Ocorrido

O incidente aconteceu durante a tarde, em um movimentado supermercado local. Testemunhas relataram que o homem entrou no estabelecimento e, sem motivo aparente, começou a se comportar de maneira inadequada, expondo-se para os clientes.

Ação Policial

A polícia foi acionada imediatamente e chegou ao local rapidamente. O homem foi detido sem resistência e levado para a delegacia para prestar esclarecimentos. As autoridades locais destacaram a importância de denunciar esse tipo de comportamento para garantir a segurança de todos.

Fonte: https://taroba.com.br

