Galeão se torna hub internacional com voos diretos para Nova York

O Aeroporto Internacional do Galeão está prestes a se tornar um importante centro de conexões de voos internacionais operados pela Gol Linhas Aéreas. A partir de julho, a companhia aérea começará a operar voos diretos do Rio de Janeiro para Nova York, consolidando o Galeão como um hub estratégico.

Cerimônia de Anúncio

O anúncio foi realizado em uma cerimônia nesta sexta-feira (6), que contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o prefeito Eduardo Paes e os ministros Silvio Costa Filho e Gustavo Feliciano.

Expansão Internacional

De acordo com Celso Ferrer, CEO da Gol, a companhia planeja expandir suas operações internacionais com novos voos para a Europa, tendo Lisboa e Paris como prováveis destinos iniciais. Todos os voos partirão do Galeão, aumentando a relevância do aeroporto no cenário internacional.

Crescimento do Galeão

Em 2025, o Aeroporto do Galeão destacou-se como o que mais cresceu na América do Sul, com um fluxo de 18 milhões de passageiros. Destes, 2,1 milhões foram turistas internacionais, representando um aumento expressivo de 88,6% em comparação ao recorde anterior, de 2023.

Declarações de Lula

Durante seu discurso, o presidente Lula rememorou suas visitas ao Galeão antes de seu mandato, destacando as melhorias significativas no local. Ele enfatizou a importância de revitalizar o aeroporto, não apenas para os cariocas, mas para todo o Brasil e o mundo.

Agenda do Presidente no Rio

Na mesma data, Lula cumpriu uma agenda extensa no Rio de Janeiro, visitando a Escola Técnica Roberto Rocca e participando da entrega de moradias em Santa Cruz. Ele também esteve presente na inauguração do Túnel Professor Moacyr Sreder Bastos, em Campo Grande, que promete reduzir significativamente o tempo de deslocamento na região.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br