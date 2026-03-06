spot_img
Missão Técnica Japonesa e BID Avaliam Políticas para Idosos no Paraná

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
O Paraná tem se destacado na implementação de políticas para a população idosa, atraindo a atenção de uma missão técnica do Japão e de especialistas do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Agenda de Atividades

Organizada pelo Governo do Estado, através da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, a agenda incluiu uma série de atividades. Foram realizadas visitas técnicas, seminários e encontros com gestores municipais em cidades como Colombo, Irati, Toledo e Cantagalo.

Objetivo da Missão

O objetivo principal da missão foi analisar as práticas adotadas no Paraná e discutir possíveis melhorias e inovações. A troca de experiências entre os participantes visa aprimorar o atendimento e as políticas públicas voltadas para o envelhecimento populacional.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

9
