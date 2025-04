Prefeitura de Cambé e Cohapar iniciam processo de regularização fundiária no Cambeville

A Prefeitura de Cambé, em parceria com a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), deu início ao processo de regularização fundiária no bairro Cambeville. A iniciativa ocorre por meio do programa estadual Escritura na Mão, que tem como objetivo cadastrar as famílias locais para a entrega gratuita dos títulos de propriedade dos imóveis. A medida beneficiará mais de 220 famílias, atualmente monitoradas pela administração municipal.

Segundo Michael Faleiros, coordenador da regional da Cohapar em Londrina, a reunião de alinhamento realizada entre os órgãos públicos marca o primeiro passo do processo. A partir deste encontro, será promovido um treinamento para a equipe da Prefeitura, que ficará responsável pelo cadastramento das famílias. Posteriormente, os dados serão enviados para a sede da Cohapar, em Curitiba, que conduzirá estudos de viabilidade, divisão de lotes e análise da situação estrutural da região. A contratação da empresa encarregada pela execução do trabalho e a entrega dos títulos também será conduzida pelo governo estadual.

Além do cadastro e titularização dos imóveis, o estudo técnico visa identificar as necessidades estruturais do bairro. De acordo com o regulamento do programa, a regularização fundiária só poderá ser efetivada após a implantação de serviços básicos, como rede de água potável, energia elétrica e sistema de esgoto em todos os lotes.

A Secretaria Municipal de Governo informou que já dispõe de recursos para elaborar os projetos de infraestrutura básica. Além disso, o município protocolou um pedido para obter aproximadamente R$ 18 milhões por meio do programa federal Novo PAC – Urbanização de Favelas, que visa financiar melhorias habitacionais e urbanísticas na região.

A regularização do Cambeville é resultado de um processo iniciado em maio de 2024, quando a Prefeitura de Cambé formalizou a aquisição do terreno, após mais de 25 anos de disputas judiciais. Desde então, a administração municipal promoveu uma série de ações no bairro, como o Dia D, que envolveu limpeza de ruas, recolhimento de inservíveis, capina, roçagem e combate à dengue, com a participação de várias secretarias.

O prefeito Conrado Scheller ressaltou que o trabalho em prol das famílias do Cambeville é contínuo, apesar da complexidade do processo. “Estamos desde o começo com essas pessoas, que vivem em uma situação de vulnerabilidade social muito grande, mas avisamos que não ia ser um processo rápido. É um tema extremamente complexo, que envolve muito recurso. Mas hoje aqui estamos trazendo a Cohapar para esse trabalho, para buscar a titularidade e regularizar os lotes para essas pessoas”, destacou.

Michael Faleiros também enfatizou a importância da parceria. “É importantíssimo esse programa novo do governo do Estado, do Governador Ratinho Júnior, que vem dar dignidade às famílias. Junto com a Prefeitura, que fez a compra dessa área, nós vamos entregar a escritura sem custo algum para as famílias”, afirmou o coordenador da Cohapar em Londrina.

Com essas ações, Cambé avança na promoção da cidadania e no acesso à moradia regularizada para centenas de famílias que há décadas aguardam pela regularização de seus imóveis.