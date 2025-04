Polícia Militar cumpre três mandados de prisão em Cambé em um único dia

A Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (11ª CIPM), vinculada ao 2º Comando Regional da PMPR (2º CRPM), realizou no dia 28 de abril de 2025 o cumprimento de três mandados de prisão na cidade de Cambé, na região metropolitana de Londrina. As ações ocorreram em diferentes horários e bairros do município e resultaram na detenção de dois homens e uma mulher, todos encaminhados à cadeia pública local.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 9h15, no bairro Jardim Tupi. Durante patrulhamento de rotina, policiais militares visualizaram um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. O indivíduo estava na varanda de uma residência e, após a autorização da moradora para entrada no imóvel, foi localizado e detido.

Pouco tempo depois, às 10h, também no Jardim Tupi, uma mulher foi abordada em via pública. Durante a verificação dos dados, constatou-se que havia um mandado de prisão em seu nome pelo crime de tráfico de drogas. A suspeita foi imediatamente detida e encaminhada para a unidade prisional.

A terceira prisão ocorreu no início da noite, às 18h30, na Vila Salomé. Após o recebimento de informações que indicavam a presença de um foragido na região, uma equipe da 11ª CIPM realizou uma abordagem a um veículo. O condutor, que possuía um mandado de prisão pelo crime de extorsão, foi preso e conduzido à cadeia pública.

Com essas três ocorrências, a Polícia Militar do Paraná reforça o compromisso com a segurança da população cambeense e a eficácia das ações de patrulhamento ostensivo. A atuação da 11ª CIPM no cumprimento de mandados judiciais tem contribuído de forma significativa para a retirada de foragidos de circulação.