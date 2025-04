Polícia Militar prende duas pessoas por tráfico de drogas no Jardim Tupi, em Cambé

Na tarde de segunda-feira, 28 de abril de 2025, a Polícia Militar do Paraná, por meio da equipe RPA L2115 da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (11ª CIPM), com apoio da equipe CHOQUE CANIL, prendeu um homem e uma mulher suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Jardim Tupi, em Cambé, na região metropolitana de Londrina.

A ocorrência foi registrada por volta das 17h, na Rua Tinguis, local já conhecido pelas autoridades pela incidência de crimes relacionados ao comércio ilegal de entorpecentes. Durante patrulhamento rotineiro, os policiais visualizaram um grupo de pessoas em frente a uma viela, entre eles uma mulher gestante, acompanhada de duas crianças menores de idade e um homem com boné vermelho e calça preta.

A equipe observou os movimentos do grupo em três momentos distintos ao longo do dia. Na terceira passagem, os policiais flagraram a mulher recebendo um objeto do homem e colocando-o em uma bolsa rosa, o que motivou a abordagem. Eles foram identificados como M. A. M. e E. A. A.. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, dentro da bolsa rosa foi localizada uma quantia em dinheiro — R$ 150,70 — escondida em um fundo falso. Próximo ao local onde estava o homem, no chão, os policiais encontraram uma porção de substância análoga ao crack.

Considerando a dinâmica usual do tráfico na região, em que porções menores de droga são mantidas com os envolvidos e o restante escondido nas proximidades, os policiais solicitaram apoio do Canil do CHOQUE, sendo então acionado o cão K9 Hambal. Durante a varredura com o auxílio do animal, foram encontradas mais nove porções da mesma substância, todas embaladas de forma semelhante à primeira, indicando um padrão de distribuição.

Durante a ação, uma moradora que passava pelo local relatou aos policiais que o homem abordado estaria vendendo drogas e que a mulher recebia o dinheiro, reforçando a suspeita da prática criminosa. Diante das evidências, ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Cambé.

Como a mulher estava acompanhada das filhas, de 2 e 11 anos de idade, o Conselho Tutelar foi acionado e compareceu à delegacia para tomar as providências cabíveis quanto à situação das menores.