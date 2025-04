Foragida por crime de latrocínio em Cambé é recapturada em São Paulo

Maria Luiza do Prado, que estava foragida após escapar da cadeia pública de Itatinga (SP), foi recapturada nesta semana no município de Bofete (SP), localizado a cerca de 30 quilômetros do local da fuga. A mulher é uma das responsáveis pelo crime de latrocínio que vitimou o taxista José Carlos Rossi, ocorrido na cidade de Cambé, no Paraná.

A prisão de Maria Luiza representa um avanço importante para a conclusão do processo criminal que investiga o assassinato do taxista cambeense. Segundo informações das autoridades, a foragida deve ser transferida em breve para Cambé, onde responderá judicialmente pelo crime junto a outros três envolvidos.

O caso ganhou grande repercussão na cidade paranaense, especialmente pela violência empregada durante a ação criminosa. Após o roubo, que resultou na morte de José Carlos Rossi, os suspeitos foram rapidamente identificados e presos, graças à atuação integrada das forças de segurança pública. No entanto, Maria Luiza conseguiu escapar da unidade prisional antes de ser julgada.

As autoridades de Cambé aguardam a transferência da presa para dar prosseguimento aos trâmites legais. O latrocínio, que causou comoção entre os moradores locais, reforçou debates sobre segurança pública e a necessidade de melhorias no sistema penitenciário.

O caso segue sendo acompanhado de perto pela sociedade cambeense, que espera justiça para a vítima e seus familiares.