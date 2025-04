Mulheres fogem de cadeia em Itatinga; uma delas é acusada de roubar e matar taxista em Cambé

Duas mulheres fugiram pela porta da frente da cadeia pública de Itatinga, no interior de São Paulo, no sábado (26 de abril de 2025). As imagens divulgadas pelas autoridades mostram ambas saindo livremente da unidade prisional.

Um dos casos ganhou atenção especial: uma das fugitivas foi presa anteriormente junto com três homens, acusados de roubar e matar um taxista na cidade de Cambé, no norte do Paraná. O grupo foi detido após o veículo roubado ser identificado ao passar pela muralha virtual da Guarda Civil Municipal.

A fuga gerou preocupação nas autoridades, principalmente devido à gravidade dos crimes que envolvem a foragida ligada ao assassinato em Cambé. Além das imagens da fuga, também foram divulgadas imagens das mulheres na cidade de Pardinho, onde estariam se escondendo.

A Polícia Militar orienta que qualquer informação sobre o paradeiro das fugitivas seja repassada pelos canais oficiais, através do telefone 190 ou do Disque-Denúncia pelo número 181.

As circunstâncias da fuga estão sendo investigadas pelas autoridades responsáveis.