Flamengo domina o Corinthians e goleia no Maracanã pelo Brasileirão

Em um domingo de grande atuação, o Flamengo goleou o Corinthians por 4 a 0, no Maracanã, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo, que integrou as comemorações dos 60 anos da TV Globo, contou com um show do cantor Belo antes do apito inicial.

Com Pedro de volta ao time titular, o Rubro-Negro impôs seu ritmo desde os primeiros minutos. Aos cinco minutos, Everton Cebolinha abriu o placar após assistência de Arrascaeta. Pouco depois, Pedro acertou a trave em uma jogada de cabeça.

Apesar de algumas tentativas do Corinthians, como o chute de Carrillo defendido por Rossi, o Flamengo ampliou ainda na primeira etapa. Aos 30 minutos, Arrascaeta avançou livre e chutou no canto de Hugo Souza. Três minutos depois, Pedro aproveitou uma falha do goleiro adversário para marcar o terceiro do Rubro-Negro.

No segundo tempo, o Flamengo manteve o controle da partida, embora com ritmo reduzido devido à vantagem no placar. Arrascaeta chegou a acertar o travessão, e De La Cruz obrigou o goleiro Hugo Souza a nova defesa importante. Aos 30 minutos, após revisão do VAR, foi assinalado pênalti sobre Arrascaeta. Pedro converteu a cobrança e fechou o placar.

Cerca de 67 mil torcedores estiveram presentes no Maracanã e, ao final da partida, houve protestos pedindo a redução dos preços dos ingressos.

Com os dois gols marcados, Pedro encostou na disputa pela artilharia do Campeonato Brasileiro, liderada por Arrascaeta, que soma cinco gols. O camisa 9 do Flamengo chegou a quatro gols na competição.

Pelo lado do Corinthians, a tarde foi de erros e dificuldades. Observado pelo novo técnico Dorival Júnior, na despedida do interino Orlando Ribeiro, o time paulista sofreu com falhas defensivas. Romero, um dos principais nomes da equipe, assumiu a responsabilidade pelo resultado negativo e reconheceu a má atuação da equipe.

Foto: Adriano Fontes / CRF