Condutor sofre ferimentos leves em capotamento na PR-986 em Rolândia

Na manhã deste domingo (27), um capotamento foi registrado na rodovia PR-986, no quilômetro 2+100, em Rolândia, no norte do Paraná. O acidente ocorreu por volta das 8h40 e envolveu um veículo VW Fox, com placas de Arapongas.

De acordo com informações da Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) de Rolândia, o condutor do veículo, identificado como J.M.O., de 67 anos, trafegava no sentido Cambé–Arapongas quando, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle da direção, resultando no capotamento do automóvel, que parou sobre a faixa direita da via.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para realizar o resgate do motorista, que ficou encarcerado dentro do veículo. Após ser retirado, o condutor foi encaminhado ao Hospital São Rafael de Rolândia com ferimentos leves. Posteriormente, o veículo foi liberado no local para os familiares.

Segundo o relatório da polícia rodoviária, a pista é dupla, reta e estava com boas condições de tráfego no momento do acidente, com tempo bom e visibilidade adequada.

As circunstâncias exatas do capotamento serão analisadas pelas autoridades competentes.