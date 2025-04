Homem é preso ao instalar “chupa cabra” em caixa eletrônico no centro de Londrina

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) prendeu um homem na manhã deste sábado (26) no centro de Londrina, após flagrá-lo instalando um dispositivo conhecido como “chupa cabra” em um caixa eletrônico de uma agência da Caixa Econômica Federal, localizada na Rua Pio XII.

A ação ocorreu por volta das 11h, durante patrulhamento da equipe da 2ª Companhia do 5° Batalhão da Polícia Militar (5° BPM/2ª CIA – RPA). Utilizando a doutrina de polícia de proximidade, os policiais foram acionados por pedestres que denunciaram a atitude suspeita do indivíduo.

Ao chegar ao local, a equipe constatou a instalação do dispositivo de fraude bancária, que é utilizado para aplicar golpes em usuários de caixas eletrônicos, capturando dados bancários das vítimas. O homem foi detido em flagrante e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para as providências legais.

Além da prisão, o equipamento utilizado para a prática do crime foi apreendido. A Polícia Militar do Paraná agradeceu a confiança da população e destacou a importância da participação da comunidade na identificação de práticas ilícitas, reforçando seu compromisso em ouvir e atender as necessidades da sociedade.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 181 ou via WhatsApp pelo número (43) 98843-7689, exclusivo para a área de atuação do 5° BPM.

Resultados da ação: