Acidente entre dois veículos é registrado na PR-218 em Arapongas

Na noite do último sábado (26), um acidente envolvendo dois veículos foi registrado na rodovia PR-218, no quilômetro 234+800 metros, no município de Arapongas, no norte do Paraná. A colisão ocorreu por volta das 21h e foi classificada como abalroamento transversal.

Segundo informações da Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) de Rolândia, o sinistro envolveu um Fiat Strada, com placas de Jardim Alegre, e um Hyundai HB20, com placas de Arapongas.

De acordo com o relatório policial, o veículo HB20 trafegava pela rodovia no sentido Arapongas–Sabáudia quando, no local indicado, abalroou transversalmente o Fiat Strada, que cruzava a pista da direita para a esquerda, conforme o sentido de tráfego do HB20.

O condutor do Fiat Strada, identificado como P.F.P., de 45 anos, sofreu ferimentos e foi encaminhado para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Arapongas. Já o condutor do HB20, J.V.P.M., de 25 anos, não sofreu ferimentos.

Ainda conforme a Polícia Rodoviária, ambos os veículos trafegavam em uma pista dupla, com o tempo bom e condições adequadas de visibilidade. O local não possui restrição de ultrapassagem.

Quanto à realização do teste do etilômetro, o condutor do HB20 se submeteu ao exame, com resultado negativo para ingestão de álcool (0,00 mg/L). O motorista do Fiat Strada recusou-se a realizar o teste, sendo enquadrado no Artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

As circunstâncias detalhadas do acidente seguem sendo analisadas pelas autoridades competentes.