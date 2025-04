Londrina e Maringá empatam em clássico movimentado pela Série C

Em um duelo intenso pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, Londrina e Maringá empataram por 1 a 1, neste sábado (3), no Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD). O resultado manteve ambas as equipes invictas e no topo da tabela de classificação.

O Maringá abriu o placar logo aos 20 segundos de jogo, com Matheus Moraes, aproveitando falha na saída de bola do adversário. Na segunda etapa, o Londrina buscou o empate com gol de Vitinho, após assistência de Iago Teles. A partida foi marcada por muita movimentação, equilíbrio e entrega de ambos os times.

Com o empate, Londrina e Maringá chegaram aos sete pontos, assim como a Ponte Preta. O Tubarão ocupa a liderança da competição pelo saldo de gols, enquanto o Dogão aparece na segunda posição.

Próximos compromissos

O Londrina volta a campo na segunda-feira (5), às 19h30, para enfrentar o São Bernardo, no Estádio Primeiro de Maio, pela quarta rodada da Série C. Já o Maringá se concentra na Copa do Brasil, onde encara o Atlético-MG, na terça-feira (6), às 19h30, no Estádio Willie Davids, pelo jogo de ida da terceira fase. Pela Série C, o próximo desafio será no sábado (10), às 17h, novamente no Willie Davids, diante do Confiança.

Análise do técnico Claudinei Oliveira

Após o jogo, o técnico Claudinei Oliveira avaliou o desempenho do Londrina. Ele destacou a dificuldade de reverter o placar após sofrer um gol tão cedo e ressaltou a boa atuação da equipe, especialmente no segundo tempo. Claudinei lamentou a não marcação de um pênalti em favor do Londrina, mas elogiou a postura de seus atletas.

O treinador também comentou sobre as mudanças realizadas durante a partida, incluindo a substituição do lesionado Lucas Max e a entrada de jogadores que mantiveram o ritmo de jogo. Claudinei reafirmou a importância da entrega do elenco e a mobilização dos atletas para garantir bons resultados.

Sobre a sequência na competição, o técnico demonstrou satisfação com o desempenho da equipe nas primeiras rodadas, enfatizando a necessidade de manter a intensidade e a determinação em todas as partidas, dentro e fora de casa.

Atuação da arbitragem

A arbitragem foi alvo de críticas discretas por parte do técnico do Londrina, principalmente pela não marcação de um pênalti sobre Vitinho. Apesar das reclamações, Claudinei preferiu não polemizar, afirmando que o mais importante é seguir o foco na preparação da equipe para os próximos desafios.

Torcida e atmosfera no VGD

O treinador também fez questão de enaltecer o apoio da torcida, que compareceu em bom número ao VGD. Claudinei destacou o comportamento exemplar dos torcedores, reforçando a importância da conexão entre equipe e arquibancada para impulsionar o time durante a temporada.

Fotos: 📸 Rafael Martins / Londrina Esporte Clube