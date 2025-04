Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

As seis dezenas do concurso 2.856 da Mega-Sena serão sorteadas neste sábado, a partir das 20h (horário de Brasília). O evento ocorrerá no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, e contará com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube e pelo Facebook das Loterias Caixa.

O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões. Interessados em participar devem realizar suas apostas até as 19h (horário de Brasília) deste sábado. As apostas podem ser feitas presencialmente em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal, espalhadas por todo o país, ou de maneira online, através dos canais oficiais da instituição.

O valor do jogo simples, que permite a marcação de seis números, é de R$ 5. A Mega-Sena é reconhecida por seus prêmios milionários e pela possibilidade de transformar a vida dos ganhadores, atraindo apostadores de todas as regiões do Brasil.

O sorteio reforça o calendário regular da loteria, que movimenta semanalmente milhares de brasileiros em busca da realização de sonhos através da sorte.