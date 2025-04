Polícia Civil do Paraná prende suspeito de furto após investigação detalhada em Cambé

CAMBÉ/PR – A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Polícia de Cambé, cumpriu na tarde da última quarta-feira (23 de abril de 2025), por volta das 16h30, um mandado de prisão preventiva contra J. de Mello, suspeito de cometer um furto a residência no bairro Jardim das Mansões, em Cambé.

O crime ocorreu durante a madrugada de 24 de março de 2025, quando o autor invadiu um imóvel e subtraiu equipamentos eletrônicos e cartões bancários da vítima. Imagens de câmeras de segurança registraram a presença do suspeito dentro da casa, bem como utilizando os cartões furtados em compras fraudulentas poucas horas após o crime.

Durante as diligências, a equipe de investigação identificou que o autor utilizava um veículo GM/Corsa branco, pertencente à mãe adotiva do investigado. A partir do cruzamento de imagens, extratos bancários e depoimentos, a identidade de Mello foi confirmada, sendo ele já conhecido no meio policial por diversos furtos e roubos cometidos em Cambé, Londrina e cidades vizinhas.

A localização do suspeito foi possível graças à cooperação entre o Setor de Inteligência da Delegacia de Cambé e a Polícia Civil de Santa Catarina. A operação contou com o apoio da equipe da DECOD de Joinville/SC, que conseguiu localizar e prender Mello, dando cumprimento à ordem judicial de prisão.

A Polícia Civil informa que as investigações continuam para identificar possíveis coautores e recuperar os bens furtados. A instituição reforça seu compromisso com o combate aos crimes contra o patrimônio e com a responsabilização dos autores de forma eficiente e coordenada.