Homem é preso por abastecer veículos e fugir sem pagar em Cambé e região

CAMBÉ/PR – A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Cambé, prendeu preventivamente um homem investigado por praticar furtos em postos de combustíveis de Cambé e região. O crime ocorria de forma recorrente: o suspeito abastecia veículos e deixava o local sem efetuar o pagamento, utilizando placas falsas para dificultar sua identificação.

De acordo com o delegado Paulo Henrique Costa, responsável pela investigação, o homem já havia sido preso em flagrante na cidade de Rolândia, em abril, por um crime da mesma natureza. A partir desse caso, outras ocorrências semelhantes foram levantadas e analisadas pelas autoridades.

“O modo de agir era sempre o mesmo: ele chegava ao posto, solicitava o abastecimento, e assim que o frentista concluía o serviço, o suspeito fugia com o veículo”, explicou o delegado. Em alguns casos, há indícios de que ele tenha utilizado comprovantes de Pix ou transferências falsas, o que ainda está sendo apurado.

Com base em imagens de segurança, reconhecimento dos veículos utilizados e depoimentos, a Polícia Civil reuniu provas suficientes para solicitar a prisão preventiva, que foi decretada pela Justiça e cumprida nesta semana. O investigado agora permanece à disposição do Poder Judiciário.

As investigações prosseguem com o objetivo de identificar todas as vítimas e a extensão exata dos crimes cometidos, que podem ser enquadrados como furto qualificado mediante fraude.

O delegado destacou ainda que a prisão preventiva é fundamental para evitar novos delitos e garantir a integridade do processo investigativo, já que o suspeito estava em liberdade mesmo após ser detido em flagrante anteriormente.