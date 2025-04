Polícia Civil de Cambé prende mulher suspeita de envolvimento em série de furtos a comércios da região

CAMBÉ/PR – A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Cambé, deflagrou na manhã desta quinta-feira (24) uma operação policial que teve como foco o cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão relacionados a uma série de furtos contra estabelecimentos comerciais em Cambé e cidades da região.

De acordo com o delegado responsável pela investigação, Dr. Paulo Henrique Costa, a ação teve origem após o registro de um boletim de ocorrência relatando o furto em um supermercado da cidade. As investigações identificaram a atuação de duas pessoas — um homem e uma mulher — como os principais executores dos crimes.

Com base na análise de imagens de câmeras de segurança, foi possível identificar o veículo utilizado no crime e, posteriormente, os suspeitos. Ambos já possuem histórico criminal envolvendo delitos contra o patrimônio, principalmente furtos a estabelecimentos comerciais.

Durante a operação, uma mulher foi presa preventivamente, sendo apontada como uma das responsáveis diretas pelo furto. O segundo alvo da operação, um homem, conseguiu fugir no momento da chegada dos policiais e encontra-se foragido.

Segundo a investigação, o modus operandi do casal incluía a subtração de produtos alimentícios, que eram colocados no porta-malas do veículo enquanto simulavam uma compra regular. Não há confirmação se os itens eram destinados ao consumo próprio ou à revenda.

Ainda conforme o delegado, há suspeita de que os investigados estejam envolvidos em pelo menos outro caso recente na região, com características semelhantes, além de ocorrências anteriores já registradas em Cambé.

As diligências continuam para localizar o suspeito foragido e esclarecer a possível conexão do grupo com outros furtos em andamento sob investigação.