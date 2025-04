Delegado de Cambé detalha latrocínio de taxista José Carlos Rossi e confirma prisão de quatro suspeitos

CAMBÉ/PR – A Polícia Civil de Cambé, por meio do delegado Jaime José de Souza Filho, detalhou na tarde desta quinta-feira (24) os desdobramentos da investigação sobre o crime que vitimou o taxista José Carlos Rossi, de 70 anos, encontrado morto na última quarta-feira (23) em uma estrada rural entre Cambé e Londrina. O caso está sendo tratado como latrocínio — roubo seguido de morte.

Segundo o delegado, assim que o desaparecimento de José Carlos foi comunicado pelos familiares, a Polícia Civil e a Polícia Militar iniciaram diligências urgentes na tentativa de localizar o taxista. Imagens de câmeras de segurança e relatos de testemunhas confirmaram que ele havia embarcado com quatro passageiros por volta das 13h20 de terça-feira (22), em seu ponto de trabalho no centro de Cambé.

Com a divulgação da placa do veículo, o automóvel foi localizado no município de Botucatu (SP) pela Guarda Municipal, que abordou os quatro ocupantes. Durante a abordagem, um casal confessou preliminarmente o roubo do veículo. Posteriormente, os quatro suspeitos — uma mulher e três homens, com idades entre 30 e 34 anos — confessaram a participação no crime.

De acordo com os relatos dos próprios detidos, o grupo solicitou uma corrida até a zona norte de Londrina. Durante o trajeto, imobilizaram a vítima com uma gravata e pressionaram sua boca, colocando-a posteriormente no porta-malas. O grupo seguiu até a área rural, onde José Carlos foi brutalmente agredido com uma barra de ferro, tijolos e chutes. O corpo foi deixado no local, onde posteriormente foi localizado com o apoio do helicóptero do BPMoa, da Polícia Militar.

As investigações revelaram ainda que o celular da vítima teria sido trocado por drogas, e o veículo seria vendido em outra cidade do interior de São Paulo. O delegado afirmou que os quatro suspeitos possuem antecedentes por furto, roubo, ameaça e violência doméstica.

Com base nas provas obtidas — que incluem imagens, confissões e outros elementos — a Polícia Civil representou pela prisão temporária de 30 dias dos envolvidos, que foi deferida pela Justiça. Eles devem responder por latrocínio, crime com pena prevista de 20 a 30 anos de prisão, além de outras possíveis acusações como associação criminosa.

A Polícia Civil segue investigando a possibilidade de envolvimento de outras pessoas no crime, bem como a localização dos receptadores dos bens da vítima. Os quatro suspeitos, atualmente detidos em São Paulo, serão transferidos para Cambé, onde responderão formalmente pelos crimes.