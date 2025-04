Evento apresenta mesas postas preparadas por arquitetos e arrecada fundos para Hospital

Evento apresenta mesas postas preparadas por arquitetos e arrecada recursos para Hospital Evangélico

No próximo dia três de maio, das 9h às 16h, o Grupo de Apoio ao Hospital Evangélico de Londrina (GAHEL), promove o Ateliê do HE, evento beneficente.

O evento que terá como sede o VSTA Mobiliário , que fica na rua Adhemar Pereira de Barros, nº 170, Jardim Bela Suíça, em Londrina, proporcionará à comunidade comprar mesas postas exclusivas e sofisticadas, criadas por diversos arquitetos de renome na cidade, além de ajudar e contribuir com o Hospital Evangélico, para onde toda a renda será revertida.

“É uma maneira de reunirmos grandes nomes da arquitetura londrinense em prol de investimentos na melhoria dos atendimentos prestados aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) pelo Hospital Evangélico (HE)”, afirma Elaine El-Kadre, uma das integrantes do GAHEL. De acordo com ela, que está nos bastidores da organização, as peças foram desenvolvidas especialmente para a ocasião, aliando bom gosto, criatividade e propósito social. Toda a arrecadação obtida com a venda das mesas e demais itens será revertida integralmente para a instituição.

Entre os arquitetos convidados que aceitaram o desafio estão Bruno Montosa, Ivan Pona, Chris Brasil, Denise Canabrava, Linda Inês Moura, Luciana Régnier, Marcelo Melhado, Mariane Baptista, Marilda Baptista, Marilda Marchiori, Mirian Berto, Bela Ramos, Ricardo Grangera, Rosiane Marie Martins e Renato Lincoln. “O Ateliê Beneficente é um convite à solidariedade: uma ocasião para unir elegância, design e propósito, contribuindo diretamente com a saúde pública de qualidade. Quando o design encontra a solidariedade, nasce uma experiência que transforma vidas”, afirma Elaine.

GAHEL

Fundado em 2016, o Grupo de Apoio ao Hospital Evangélico de Londrina (GAHEL) foi idealizado por voluntárias da 1ª Igreja Presbiteriana Independente de Londrina. O grupo realiza eventos e ações com o objetivo de arrecadar recursos para o Hospital Evangélico de Londrina, destinados a atender às necessidades da instituição. As integrantes atuam de maneira totalmente voluntária e organizam, ao longo de cada ano, diferentes ações que envolvem a sociedade civil organizada em prol da solidariedade.

Mais informações no Instagram oficial do Grupo de Apoio ao Hospital Evangélico de Londrina (GAHEL): @gahellondrina .