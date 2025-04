Motocicleta com mais de R$ 23 mil em débitos é apreendida pela Polícia Militar em Cambé

CAMBÉ/PR – Em patrulhamento de rotina na Rua Belo Horizonte, região central de Cambé, a Polícia Militar abordou um motociclista que circulava com o licenciamento vencido desde o ano de 2016 e acumulava mais de R$ 23 mil em débitos de trânsito, incluindo R$ 21.995,72 apenas em multas.

A ocorrência foi registrada na manhã desta quinta-feira (24), quando os policiais da 11ª Companhia Independente identificaram um condutor pilotando uma motocicleta Honda/CG 150 Titan ES, de cor prata, com retrovisores retraídos e comportamento visivelmente nervoso ao avistar a viatura. A atitude levantou suspeitas, levando à abordagem.

O condutor foi identificado como L. C. da S. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas ao consultar os dados do veículo no sistema do Detran-PR, foi constatado que o último licenciamento regular havia sido emitido há quase nove anos. O extrato revelou ainda 47 multas registradas e 76 autuações, a maioria por excesso de velocidade e avanço de sinal vermelho em vias de Cambé, Londrina e região.

Diante das irregularidades, a motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio. O condutor foi notificado pelas infrações e liberado no local.

A Polícia Militar reforça que o objetivo das fiscalizações é promover a segurança no trânsito e prevenir acidentes, especialmente com veículos que circulam em desacordo com a legislação vigente. Casos como este evidenciam a necessidade da conscientização por parte dos condutores sobre a importância da regularização documental e respeito às normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).