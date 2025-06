Motociclista fica ferido em colisão com carro conduzido por motorista sem CNH em Cambé

CAMBÉ – Um acidente de trânsito foi registrado na noite de sábado, 14 de junho de 2025, por volta das 20h43, na Avenida Antônio Raminelli, nas proximidades do bairro Cambé IV, envolvendo um automóvel e uma motocicleta. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

O motociclista, identificado pelas iniciais L. H. D. A. M., 51 anos, sofreu ferimentos leves após colidir na traseira de um automóvel VW Gol 1.0 GIV, de cor branca. Segundo informações apuradas no local, o condutor do carro teria realizado uma manobra que fechou a passagem do motociclista, resultando na colisão.

A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimentos no local. De acordo com o sargento Bittencourt, a vítima apresentava dor lombar, possivelmente causada por uma hiperextensão da coluna no momento do impacto. Apesar da contusão, o motociclista estava consciente, orientado e com os sinais vitais estáveis. Ele foi encaminhado à Santa Casa de Cambé para exames complementares, como tomografia e radiografia, para avaliar possíveis lesões na coluna vertebral.

Já o condutor do veículo envolvido na colisão não sofreu ferimentos e recusou atendimento médico. No entanto, durante a abordagem policial, foi constatado que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o carro estava com documentação irregular. Diante da situação, ele foi detido no local e conduzido à Central de Flagrantes de Londrina para as providências legais.

O caso será investigado pelas autoridades competentes, e o veículo foi removido por estar em desacordo com as normas de trânsito.

A Polícia Militar orienta os condutores sobre a importância de dirigir com a documentação em dia e de maneira prudente, a fim de evitar acidentes e preservar vidas.

As informações são do Portal Cambé, com apoio da Clínica de Podologia Cambé.