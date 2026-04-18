Lula destaca importância da coerência progressista em discurso na Espanha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou neste sábado (18) da primeira edição do evento Mobilização Progressista Global (MPG), realizado em Barcelona, na Espanha. O encontro reuniu mais de 5 mil pessoas, entre ativistas, organizações de esquerda e chefes de Estado, com o objetivo de defender a democracia, promover justiça social e enfrentar o avanço de movimentos autoritários de extrema-direita.

Durante seu discurso, Lula ressaltou que não há motivo para que progressistas ou pessoas de esquerda sintam receio de se posicionar no cenário atual, desde que respeitem as regras democráticas. Ele destacou conquistas do campo progressista para trabalhadores, mulheres, população negra e comunidade LGBTQIA+, mas reconheceu que ainda há desafios, como a influência do pensamento econômico dominante, que favoreceu o crescimento de forças reacionárias.

Lula criticou o projeto neoliberal, afirmando que suas promessas de prosperidade resultaram em fome, desigualdade e insegurança. Segundo ele, governos de esquerda precisam manter a coerência entre o que propõem durante as eleições e o que implementam ao assumir o poder, sem trair a confiança da população.

O presidente também alertou que a extrema-direita soube explorar o descontentamento gerado pelas promessas não cumpridas do neoliberalismo, utilizando discursos de ódio contra grupos vulneráveis. Ele defendeu a necessidade de apontar os verdadeiros responsáveis pela crise socioeconômica, citando a concentração de riqueza nas mãos de poucos bilionários.

No mesmo dia, Lula participou do Fórum Democracia Sempre, ao lado de líderes internacionais de países como Uruguai, Colômbia, África do Sul, México e Chile. O evento, organizado pelo governo espanhol, discutiu a importância de fortalecer a democracia frente aos desafios atuais.

Em sua fala, Lula voltou a criticar os gastos bilionários em armamentos por parte dos países com assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, defendendo que esses recursos poderiam ser direcionados para combater a fome e melhorar o acesso à saúde. Ele também ressaltou que o Sul Global sofre as consequências de guerras e mudanças climáticas sem ter causado esses problemas.

Lula afirmou que a ameaça da extrema-direita é real, citando o planejamento de um golpe de Estado no Brasil, e destacou que a democracia precisa ser reafirmada diariamente, com melhorias concretas na vida das pessoas. O presidente encerrou enfatizando a importância de substituir o desalento pela esperança e de garantir igualdade e justiça social.

A agenda de Lula na Europa segue neste domingo (19) com participação na Hannover Messe, na Alemanha, considerada a maior feira de inovação e tecnologia industrial do mundo, e se encerra no dia 21 com uma visita a Portugal, onde se encontrará com autoridades locais.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br