Flamengo retira camisa 14 em homenagem a Oscar Schmidt

O Flamengo anunciou oficialmente que a camisa 14 não será mais utilizada pela equipe de basquete. A decisão foi tomada como uma homenagem permanente ao ex-jogador Oscar Schmidt, que faleceu nesta sexta-feira (17). Oscar defendeu o clube entre 1999 e 2003 e é considerado um dos maiores nomes do esporte brasileiro.

Segundo o Conselho Diretor do Flamengo, a aposentadoria da camisa foi definida por razões humanitárias, reconhecendo a importância do atleta para a história do clube e do basquete nacional. Em nota, o clube destacou que Oscar é um patrimônio do esporte, deixando um legado que vai além das quadras e serve de inspiração para futuras gerações.

O impacto de Oscar Schmidt não se limita ao basquete. Neste domingo (19), durante a partida do Campeonato Brasileiro de Futebol entre Flamengo e Bahia, o jogador Arrascaeta entrará em campo vestindo a camisa 14, como forma de homenagear o ídolo do basquete brasileiro.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br