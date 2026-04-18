Home / Esportes / Flamengo retira camisa 14 em homenagem a Oscar Schmidt

Flamengo retira camisa 14 em homenagem a Oscar Schmidt

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
1 Mins Read
Atualizado: 18 de abril de 2026 17:44

O Flamengo anunciou oficialmente que a camisa 14 não será mais utilizada pela equipe de basquete. A decisão foi tomada como uma homenagem permanente ao ex-jogador Oscar Schmidt, que faleceu nesta sexta-feira (17). Oscar defendeu o clube entre 1999 e 2003 e é considerado um dos maiores nomes do esporte brasileiro.

Segundo o Conselho Diretor do Flamengo, a aposentadoria da camisa foi definida por razões humanitárias, reconhecendo a importância do atleta para a história do clube e do basquete nacional. Em nota, o clube destacou que Oscar é um patrimônio do esporte, deixando um legado que vai além das quadras e serve de inspiração para futuras gerações.

O impacto de Oscar Schmidt não se limita ao basquete. Neste domingo (19), durante a partida do Campeonato Brasileiro de Futebol entre Flamengo e Bahia, o jogador Arrascaeta entrará em campo vestindo a camisa 14, como forma de homenagear o ídolo do basquete brasileiro.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Marcado:
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

Projeto social apoiado por Oscar Schmidt conquista título inédito ...
18 de abril de 2026
Oscar Schmidt, ícone do basquete brasileiro, morre aos 66 anos e ...
17 de abril de 2026
Oscar Schmidt, ícone do basquete brasileiro, morre aos 68 anos
17 de abril de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress