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Simpósio na Alep discute acesso à cannabis medicinal e desafios jurídicos no Paraná

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 18 de abril de 2026 12:59

O Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) será palco, em 28 de abril, do simpósio “Cannabis é Direito – Perspectivas jurídicas entre o crime e o cuidado”. O evento reúne especialistas das áreas jurídica, de saúde, pesquisa científica e representantes da sociedade civil para debater o acesso à cannabis medicinal no Brasil.

O objetivo do simpósio é qualificar as decisões sobre o tema, unindo fundamentos científicos, históricos, clínicos e jurídicos. A intenção é subsidiar magistrados, advogados, profissionais do sistema de justiça e demais interessados em demandas relacionadas à cannabis medicinal.

O deputado estadual Goura (PDT), organizador do evento, destacou sua atuação desde 2018 em prol da cannabis medicinal, que culminou na aprovação da Lei Pétala (21.364/2023). Essa lei garante o fornecimento gratuito de medicamentos à base de cannabis pelo SUS no Paraná. Goura ressalta que, apesar dos avanços, ainda há entraves institucionais e jurídicos para o acesso pleno dos pacientes.

Durante o simpósio, serão debatidos os principais desafios jurídicos, o papel do Poder Judiciário, impactos das políticas de drogas e avanços científicos. O advogado Emílio Nabas Figueiredo, referência nacional no tema, será responsável pela condução metodológica, trazendo uma abordagem reflexiva inspirada na justiça restaurativa.

O evento contará também com a participação de especialistas do Centro Interdisciplinar de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento de Fármacos à base de Cannabis da UFPR, além da empresa Princípia, que atua em capacitação de profissionais de saúde e desenvolvimento de soluções tecnológicas para o SUS.

O eixo da advocacia criminal será abordado por profissionais como André Feiges, especialista em Direito Penal, e o deputado estadual Renato Freitas, que discutirão como interpretações jurídicas afetam o acesso à cannabis medicinal.

Além dos debates, haverá espaço de exposição para associações de pacientes e apoiadores institucionais, promovendo a troca de experiências e fortalecimento da rede de cuidado no estado.

As inscrições para o simpósio são gratuitas e abertas ao público, com início às 18h30 no Plenário da Alep. O evento busca discutir como garantir que os avanços legais se traduzam em acesso real à cannabis medicinal no Paraná.

Fonte: www.assembleia.pr.leg.br

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