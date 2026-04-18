TRE-RJ realiza plantão para regularização do título de eleitor até 6 de maio

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) está promovendo plantão em todas as zonas eleitorais e centrais de atendimento do estado para facilitar a regularização do título de eleitor até o dia 6 de maio. O atendimento ocorre nos dias 18 e 25 de abril, das 12h às 17h, e no dia 2 de maio, das 9h às 17h.

Os eleitores podem buscar os postos do TRE-RJ para regularizar o título, coletar biometria, solicitar segunda via, revisão, transferência ou troca de local de votação. Para saber se há pendências, basta acessar o site do TRE-RJ ou entrar em contato pelo WhatsApp ou Disque TRE-RJ, no número (21) 3436-9000.

Segundo o TRE-RJ, cerca de 850 mil eleitores precisam regularizar a situação para votar nas eleições de outubro. O prazo também vale para os 2,5 milhões de eleitores que ainda não cadastraram as digitais, embora a biometria não seja obrigatória para votar este ano.

O presidente do TRE-RJ, Cláudio de Mello Tavares, destaca que a coleta biométrica torna a votação mais ágil e reduz filas. Jovens a partir de 15 anos podem solicitar o título, mas para votar em outubro de 2026, é necessário ter 16 anos completos até o dia da eleição.

Para atendimento, é necessário apresentar documento oficial de identificação, comprovante de residência recente e, em caso de mudança de nome, o documento comprobatório. Homens nascidos em 2007 devem comprovar quitação com o serviço militar.

Além dos cartórios, a Justiça Itinerante do TRE-RJ realiza ações especiais na zona oeste do Rio, com atendimento no shopping Park Jacarepaguá (das 11h às 16h) e no Santa Cruz Shopping (das 12h às 17h), ambos com 10 guichês disponíveis.

Mais informações podem ser obtidas pelo Disque TRE-RJ, no telefone (21) 3436-9000, que também atende via WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 11h às 19h.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br