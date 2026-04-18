Projeto social apoiado por Oscar Schmidt conquista título inédito nos Jogos Escolares Brasileiros

A equipe de basquete Porãbask, de Ponta Porã (MS), conquistou o título inédito da categoria sub-18 dos Jogos Escolares Brasileiros (Jebs), em Brasília. O feito aconteceu na noite de sexta-feira (17), no mesmo dia em que os atletas receberam a notícia do falecimento do ex-jogador Oscar Schmidt, grande incentivador do projeto social que deu origem ao time.

O projeto começou em 2004, idealizado pelo treinador Hugo Costa, com o nome “Meninos do Terrão”, devido à quadra improvisada na periferia do Jardim Ivone. Em 2007, Oscar Schmidt conheceu a iniciativa durante uma visita à cidade, passou a apoiar o grupo e ajudou a viabilizar a construção de um ginásio, que hoje leva seu nome.

Na final, o Porãbask superou o representante de São Paulo por 74 a 63, garantindo o lugar mais alto do pódio pela primeira vez após mais de 20 participações em competições escolares. O treinador Hugo Costa destacou que o título é uma homenagem ao ídolo e amigo Oscar Schmidt, que sempre incentivou o desenvolvimento do projeto.

Com a vitória, o time de Ponta Porã representará o Brasil no Mundial Escolar de Basquete, que será realizado em Zlatibor, na Sérvia, entre 13 e 22 de junho. Para o treinador, o projeto vai além das quadras: busca formar cidadãos e transformar a realidade da comunidade local, promovendo valores como disciplina e responsabilidade.

Os atletas Rafael Cardozo e Samuel Menezes, ambos de 17 anos, ressaltaram a importância do projeto em suas vidas e o legado de Oscar Schmidt. Rafael, que pensa em cursar gestão hospitalar, agradeceu à mãe pelo apoio. Já Samuel, cestinha da partida com 30 pontos, afirmou que deseja seguir carreira no esporte e se inspirou no exemplo do Mão Santa.

O projeto Porãbask se consolidou como referência esportiva na região, mostrando que o basquete pode ser praticado em qualquer lugar e que o esporte é uma ferramenta de transformação social, como ensinou Oscar Schmidt.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br