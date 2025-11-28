sábado, novembro 29, 2025

Empreendedora: confira a lista de cursos gratuitos que podem  impulsionar o seu negócio

DestaquesBela MancheteCambé
Emily Müller
Author: Emily Müller
1 min.read

Preparamos uma lista de capacitações completamente gratuitas e online

Em um cenário cada vez mais competitivo e dinâmico, a capacitação profissional tem se tornado um dos principais pilares para o sucesso de mulheres empreendedoras. A formação contínua não apenas aprimora habilidades de gestão, marketing e finanças, mas também amplia a visão estratégica necessária para enfrentar desafios, inovar e se destacar no mercado.

Segundo plataformas como Sebrae, ONU Mulheres e especialistas em empreendedorismo, a busca por conhecimento é um diferencial determinante, especialmente para quem atua em pequenos e médios negócios. A boa notícia é que, hoje, há uma ampla oferta de cursos gratuitos e acessíveis, voltados especificamente para quem deseja empreender ou fortalecer seu empreendimento.

Diversas instituições renomadas disponibilizam capacitações online, muitas delas com certificação e conteúdos atualizados e verificados. Entre as principais opções estão:

  • SEBRAE – Com trilhas voltadas para gestão, vendas, marketing digital e empreendedorismo feminino.
  • Todos estão disponíveis gratuitamente em:
    Link:  https://www.sebrae.com.br/cursosonline
  • Escola do Varejo (Magalu) – Conteúdos gratuitos para quem atua no varejo e busca melhorar atendimento e gestão.
  • Link: https://mulheresdeluiza.com.br/

Além de ampliar competências, esses cursos oferecem ferramentas essenciais para quem deseja aumentar a competitividade e acompanhar as tendências digitais que moldam o comportamento de consumo.

A capacitação contínua, portanto, é mais do que uma necessidade: é um caminho estratégico para que empreendedoras fortaleçam seus negócios, criem diferenciais e alcancem resultados sustentáveis em um mercado em constante transformação.

Continue nos acompanhando também no insta oficial da Coluna Bela Manchete: @emilymullerjorn .

