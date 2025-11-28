Empreendedora: confira a lista de cursos gratuitos que podem  impulsionar o seu negócio

Preparamos uma lista de capacitações completamente gratuitas e online

Em um cenário cada vez mais competitivo e dinâmico, a capacitação profissional tem se tornado um dos principais pilares para o sucesso de mulheres empreendedoras. A formação contínua não apenas aprimora habilidades de gestão, marketing e finanças, mas também amplia a visão estratégica necessária para enfrentar desafios, inovar e se destacar no mercado.

Segundo plataformas como Sebrae, ONU Mulheres e especialistas em empreendedorismo, a busca por conhecimento é um diferencial determinante, especialmente para quem atua em pequenos e médios negócios. A boa notícia é que, hoje, há uma ampla oferta de cursos gratuitos e acessíveis, voltados especificamente para quem deseja empreender ou fortalecer seu empreendimento.

Diversas instituições renomadas disponibilizam capacitações online, muitas delas com certificação e conteúdos atualizados e verificados. Entre as principais opções estão:

– Com trilhas voltadas para gestão, vendas, marketing digital e empreendedorismo feminino. Todos estão disponíveis gratuitamente em:

Link: https://www.sebrae.com.br/cursosonline

– Conteúdos gratuitos para quem atua no varejo e busca melhorar atendimento e gestão. Link: https://mulheresdeluiza.com.br/

– Cursos voltados para autonomia econômica e liderança feminina. Link: https://unric.org/en/sharpen-your-skills-during-lockdown-with-united-nations-e-learning-courses/

– Aulas práticas sobre plano de negócios, finanças e marketing. Link: https://rme.net.br/cursos-e-programas/?gad_source=1&gad_campaignid=20787284080&gbraid=0AAAAAqAw634fLf-goksKd-7sB-HXfwfPS&gclid=CjwKCAiAraXJBhBJEiwAjz7MZTBoAGL4JnW8L0fuiYtyuJtPaTBv6PGroR7ROHYQ0GcR8lOszfVp_RoCYlAQAvD_BwE

– Cursos em áreas administrativas e de vendas, com vagas periódicas. Link: https://www.pr.senac.br/livres

Além de ampliar competências, esses cursos oferecem ferramentas essenciais para quem deseja aumentar a competitividade e acompanhar as tendências digitais que moldam o comportamento de consumo.

A capacitação contínua, portanto, é mais do que uma necessidade: é um caminho estratégico para que empreendedoras fortaleçam seus negócios, criem diferenciais e alcancem resultados sustentáveis em um mercado em constante transformação.

Continue nos acompanhando também no insta oficial da Coluna Bela Manchete: @emilymullerjorn