Câmeras registram ataque com fogo em Cambé; população pode ajudar a identificar autores

Por volta das 3h11 da madrugada desta sexta-feira (…), três pessoas tentaram incendiar uma residência na Rua São Salvador, no Jardim Portal do Lago, em Cambé. As imagens, captadas por um sistema de monitoramento, mostram o momento em que os suspeitos se aproximam da casa e utilizam combustível para iniciar o fogo.
Segundo informações, a ação criminosa quase terminou em tragédia. Dois idosos moradores da residência estavam dormindo e não conseguiriam deixar o imóvel com rapidez caso o incêndio se alastrasse.
Ação rápida evitou consequências graves
De acordo com moradores, o risco só não foi maior devido ao trabalho das rondas da empresa de segurança Prevenção, que identificou o início das chamas e acionou imediatamente os residentes. Com uso de uma mangueira, a família conseguiu controlar parte do fogo até a chegada do Corpo de Bombeiros, que finalizou o combate e fez a avaliação da estrutura.
Para os bombeiros, a situação poderia ter tomado proporções muito mais graves, especialmente pela presença dos idosos na casa.
Vídeo mostra três suspeitos tentando iniciar o incêndio
As imagens revelam que três pessoas participaram da ação criminosa:
- Uma delas despeja o combustível;
- Outra acende o fogo;
- Um terceiro suspeito permanece mais afastado, dando apoio.
Os envolvidos utilizavam capuzes e capacetes, mas a silhueta e a postura corporal podem ajudar na identificação.
Polícia pede apoio da população
A Polícia Civil de Cambé solicita que qualquer informação seja repassada anonimamente. A denúncia pode ser feita por meio dos seguintes contatos:
📞 WhatsApp Denúncia da Polícia Civil de Cambé: (43) 3249-8615
📞 Disque Denúncia: 181
📞 Emergência: 190
A participação da comunidade é fundamental para a identificação dos suspeitos e para evitar novas ocorrências.
Importância da colaboração da sociedade
O caso reforça a importância dos sistemas de monitoramento, da pronta comunicação com moradores e da atuação rápida dos bombeiros. Também destaca o papel fundamental da população na identificação de envolvidos em crimes, contribuindo para a segurança de Cambé.