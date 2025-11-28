sábado, novembro 29, 2025

Câmeras registram ataque com fogo em Cambé; população pode ajudar a identificar autores

Corpo de Bombeiros - CambéDestaquesPolicial
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read

Por volta das 3h11 da madrugada desta sexta-feira (…), três pessoas tentaram incendiar uma residência na Rua São Salvador, no Jardim Portal do Lago, em Cambé. As imagens, captadas por um sistema de monitoramento, mostram o momento em que os suspeitos se aproximam da casa e utilizam combustível para iniciar o fogo.

Segundo informações, a ação criminosa quase terminou em tragédia. Dois idosos moradores da residência estavam dormindo e não conseguiriam deixar o imóvel com rapidez caso o incêndio se alastrasse.

Ação rápida evitou consequências graves

De acordo com moradores, o risco só não foi maior devido ao trabalho das rondas da empresa de segurança Prevenção, que identificou o início das chamas e acionou imediatamente os residentes. Com uso de uma mangueira, a família conseguiu controlar parte do fogo até a chegada do Corpo de Bombeiros, que finalizou o combate e fez a avaliação da estrutura.

Para os bombeiros, a situação poderia ter tomado proporções muito mais graves, especialmente pela presença dos idosos na casa.

Vídeo mostra três suspeitos tentando iniciar o incêndio

As imagens revelam que três pessoas participaram da ação criminosa:

  • Uma delas despeja o combustível;
  • Outra acende o fogo;
  • Um terceiro suspeito permanece mais afastado, dando apoio.

Os envolvidos utilizavam capuzes e capacetes, mas a silhueta e a postura corporal podem ajudar na identificação.

Polícia pede apoio da população

A Polícia Civil de Cambé solicita que qualquer informação seja repassada anonimamente. A denúncia pode ser feita por meio dos seguintes contatos:

📞 WhatsApp Denúncia da Polícia Civil de Cambé: (43) 3249-8615
📞 Disque Denúncia: 181
📞 Emergência: 190

A participação da comunidade é fundamental para a identificação dos suspeitos e para evitar novas ocorrências.

Importância da colaboração da sociedade

O caso reforça a importância dos sistemas de monitoramento, da pronta comunicação com moradores e da atuação rápida dos bombeiros. Também destaca o papel fundamental da população na identificação de envolvidos em crimes, contribuindo para a segurança de Cambé.

Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br
Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

