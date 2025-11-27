quinta-feira, novembro 27, 2025

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
60,5k Seguidores
Seguir
Cambé
céu pouco nublado
28.4 ° C
28.4 °
28.4 °
39 %
2.6kmh
20 %
qui
29 °
sex
32 °
sáb
34 °
dom
34 °
seg
26 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

PRF apreende quase 16 quilos de haxixe durante fiscalização na BR-369, em Cambé

DestaquesPolicialPolicia Rodoviária Federal
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta quinta-feira (27), quase 16 quilos de haxixe durante uma fiscalização no quilômetro 161 da BR-369, no município de Cambé, no Paraná. A ação ocorreu por volta das 9h, quando os agentes abordaram um veículo Fiat Palio que seguia sentido Londrina.

De acordo com a PRF, o condutor, um homem de 21 anos, apresentou nervosismo incomum durante a abordagem, o que levantou suspeita imediata por parte dos policiais. Diante do comportamento observado, a equipe iniciou uma busca minuciosa no veículo.

Durante a inspeção, os agentes localizaram diversos invólucros contendo haxixe escondidos dentro do tanque de combustível do automóvel. Ao todo, foram apreendidos 15,370 quilos da droga, distribuídos em embalagens cuidadosamente ocultadas para dificultar a identificação durante fiscalizações.

O motorista foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Tanto o veículo quanto o entorpecente apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Cambé, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.

A PRF reforça que ações de fiscalização como esta são fundamentais para combater o tráfico nas rodovias federais e garantir a segurança dos usuários que transitam pela região.

103
spot_img
Artigo anterior
Cinco atletas de Cambé são convocadas para laboratório da Seleção Paranaense de Vôlei
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br
Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues