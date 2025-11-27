PRF apreende quase 16 quilos de haxixe durante fiscalização na BR-369, em Cambé

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta quinta-feira (27), quase 16 quilos de haxixe durante uma fiscalização no quilômetro 161 da BR-369, no município de Cambé, no Paraná. A ação ocorreu por volta das 9h, quando os agentes abordaram um veículo Fiat Palio que seguia sentido Londrina.

De acordo com a PRF, o condutor, um homem de 21 anos, apresentou nervosismo incomum durante a abordagem, o que levantou suspeita imediata por parte dos policiais. Diante do comportamento observado, a equipe iniciou uma busca minuciosa no veículo.

Durante a inspeção, os agentes localizaram diversos invólucros contendo haxixe escondidos dentro do tanque de combustível do automóvel. Ao todo, foram apreendidos 15,370 quilos da droga, distribuídos em embalagens cuidadosamente ocultadas para dificultar a identificação durante fiscalizações.

O motorista foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Tanto o veículo quanto o entorpecente apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Cambé, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.

A PRF reforça que ações de fiscalização como esta são fundamentais para combater o tráfico nas rodovias federais e garantir a segurança dos usuários que transitam pela região.