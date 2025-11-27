Cinco atletas de Cambé são convocadas para laboratório da Seleção Paranaense de Vôlei

Na cidade de Cambé, cinco jovens atletas do projeto de vôlei municipal foram convocadas para participar do laboratório da Seleção Paranaense de Vôlei. As jogadoras, treinadas pelo técnico Mazola, treinam no Ginásio de Esportes João de Deus Almeida e representam uma das fases mais promissoras do esporte local.

As atletas Melissa Devara, Lorena M. de Oliveira, Julia Gamba, Nathalia Domiciano e Isadora Moraes falaram sobre a convocação e destacaram o significado dessa oportunidade para suas trajetórias esportivas.

Melissa afirmou que está ansiosa para participar do laboratório, destacando que será uma experiência nova e que seguirá se esforçando como nos treinos. Lorena relatou surpresa com a convocação e contou que descobriu seu nome na lista após verificar o vídeo divulgado no horário previsto.

Julia comentou que sentiu grande emoção ao ver seu nome entre as selecionadas e relatou que acompanhou a divulgação de casa. Já Nathalia explicou que o vôlei passou a fazer parte de sua vida desde 2022, quando ingressou no esporte a convite da amiga Isadora. Para ela, a convocação representa uma oportunidade que pretende aproveitar ao máximo.

Isadora, por sua vez, afirmou que sempre sonhou com o momento e que tem se dedicado intensamente para alcançar seus objetivos dentro do esporte.

O técnico Mazola explicou que o laboratório da Seleção Paranaense é um processo extenso, que se prolonga durante o ano. As atletas são avaliadas nas competições da Federação Paranaense de Voleibol nas categorias Sub-14 e Sub-16. O desempenho individual ao longo das competições determina a permanência no processo seletivo até a formação da equipe final que disputará o Campeonato Brasileiro de Seleções (CBS) em 2026.

Mazola destacou que a convocação é resultado do trabalho conjunto desenvolvido pela Secretaria de Esportes de Cambé, sob coordenação de Telma Gamba, com apoio do prefeito Conrado. Segundo o treinador, o projeto oferece suporte completo às atletas, conciliando treinos, acompanhamento e participação em competições oficiais do Estado, o que tem permitido ao município ganhar destaque no cenário esportivo paranaense.

O técnico também mencionou que o projeto já revelou atletas que estão em transição para o profissional, incluindo uma jogadora atualmente em desenvolvimento na cidade de Maringá. Para ele, o esporte tem papel fundamental não apenas na formação de atletas, mas também na construção de cidadãos.

A Secretaria de Esportes de Cambé segue acompanhando as atletas convocadas e reforça a importância do investimento contínuo na base esportiva municipal.