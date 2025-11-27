Confronto policial termina com morte de foragido na Chácara Santa Maria, em Cambé

Na tarde de quarta-feira, 26 de novembro, um confronto envolvendo a Polícia Militar resultou na morte de um homem na Rua Praia de Leste, no bairro Chácara Santa Maria, em Cambé. O indivíduo foi identificado como Leonardo da Rocha Piaia Dias, de 24 anos, que possuía um mandado de prisão em aberto.

De acordo com informações repassadas pelo Tenente Moreira, da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar, a equipe de inteligência recebeu denúncias de que na residência onde o confronto ocorreu poderia estar um foragido da Justiça. A primeira informação chegou ainda no dia anterior, seguida por uma segunda denúncia registrada via 181, indicando possível atividade de tráfico de drogas no local.

Com base nos relatos, agentes da Agência Local de Inteligência realizaram monitoramento discreto da área. Durante essa observação, confirmaram a presença de um homem com as mesmas características repassadas, acionando então as equipes de área para proceder com a abordagem.

A ROTAM da 11ª CIPM foi deslocada para a ação. Segundo o Tenente Moreira, ao ingressarem taticamente no terreno — que é amplo e de aparência tranquila, com animais e cachorros soltos — os policiais visualizaram o suspeito próximo à porta da casa. Ao perceber a aproximação das equipes, o homem correu para o interior da residência.

Os policiais precisaram forçar a entrada e, ao adentrarem o imóvel, encontraram o suspeito portando uma arma de fogo. Diversas ordens de rendição foram dadas, mas não foram atendidas. Diante da iminente ameaça à equipe, os militares efetuaram disparos para repelir a agressão, levando o indivíduo a óbito no local.

No interior da residência, os policiais encontraram uma quantidade expressiva de drogas, principalmente maconha em diferentes formatos, além de uma pistola com carregador alongado. A Polícia Militar ainda aguarda informações oficiais da Polícia Científica sobre a propriedade do imóvel e detalhes adicionais sobre o armamento apreendido.

Segundo moradores próximos, o local era considerado calmo e não despertava desconfiança, o que reforça a surpresa da vizinhança diante da ocorrência. Ainda não há confirmação se a residência pertencia ao suspeito ou se estava alugada.

A Polícia Científica ficou responsável pela perícia e pela confirmação oficial de identidade e circunstâncias da ocorrência.