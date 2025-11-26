PR-445 será interditada para detonação de rochas nesta sexta

A PR-445 terá interdição total nesta sexta-feira (28), a partir das 13h30, para a realização de uma detonação de rochas na faixa de domínio da rodovia. A informação foi divulgada pela PRVias, empresa do Grupo Motiva responsável pelo monitoramento e apoio às obras executadas no trecho.

A operação ocorrerá entre os quilômetros 32,5 e 33,5, localizado entre os distritos londrinenses de Irerê e Lerroville. A intervenção faz parte das obras de duplicação sob responsabilidade da concessionária Caminhos do Paraná, que segue com frentes de trabalho ao longo da rodovia.

Segundo a PRVias, o tráfego será interrompido nos dois sentidos da via por um período estimado de até 30 minutos, tempo necessário para o acionamento dos explosivos e a posterior verificação das condições de segurança no local.

A empresa orienta que, sempre que possível, os motoristas evitem passar pelo trecho no horário da detonação. Para quem precisar transitar pela região, a recomendação é redobrar a atenção, respeitar a sinalização e seguir as orientações das equipes que estarão no suporte à operação.

A detonação integra o cronograma de avanços da duplicação da PR-445, obra considerada estratégica para o escoamento regional e para a melhoria da mobilidade entre Londrina e municípios vizinhos.