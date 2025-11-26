quarta-feira, novembro 26, 2025

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
60,5k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens quebradas
29.4 ° C
29.4 °
29.4 °
32 %
3.6kmh
75 %
qua
29 °
qui
30 °
sex
33 °
sáb
34 °
dom
34 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

PR-445 será interditada para detonação de rochas nesta sexta

DestaquesRegião
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read

A PR-445 terá interdição total nesta sexta-feira (28), a partir das 13h30, para a realização de uma detonação de rochas na faixa de domínio da rodovia. A informação foi divulgada pela PRVias, empresa do Grupo Motiva responsável pelo monitoramento e apoio às obras executadas no trecho.

A operação ocorrerá entre os quilômetros 32,5 e 33,5, localizado entre os distritos londrinenses de Irerê e Lerroville. A intervenção faz parte das obras de duplicação sob responsabilidade da concessionária Caminhos do Paraná, que segue com frentes de trabalho ao longo da rodovia.

Segundo a PRVias, o tráfego será interrompido nos dois sentidos da via por um período estimado de até 30 minutos, tempo necessário para o acionamento dos explosivos e a posterior verificação das condições de segurança no local.

A empresa orienta que, sempre que possível, os motoristas evitem passar pelo trecho no horário da detonação. Para quem precisar transitar pela região, a recomendação é redobrar a atenção, respeitar a sinalização e seguir as orientações das equipes que estarão no suporte à operação.

A detonação integra o cronograma de avanços da duplicação da PR-445, obra considerada estratégica para o escoamento regional e para a melhoria da mobilidade entre Londrina e municípios vizinhos.

159
spot_img
Artigo anterior
Cambé conquista a primeira e a segunda fase do Circuito Paranaense de Futsal de Base
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br
Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues