Cambé conquista a primeira e a segunda fase do Circuito Paranaense de Futsal de Base

A equipe de futsal de base de Cambé foi destaque no Circuito Paranaense de Futsal, realizado entre os dias 20 e 23 de novembro, no município de Medianeira, região Oeste do Paraná. O time cambeense conquistou a primeira e a segunda fase da competição, demonstrando evolução técnica, disciplina tática e forte desempenho coletivo.

Os atletas Pedro Nascimento e Aurélio Gabriel Alves de Souza representaram Cambé na disputa e tiveram papel fundamental nos resultados obtidos. Aurélio recebeu o título de Melhor Goleiro da competição, devido às defesas decisivas que garantiram segurança defensiva ao longo de todo o torneio.

Já Pedro foi responsável pelo gol do título, marcando o lance que consolidou a vitória da equipe na fase final, reforçando sua importância no setor ofensivo. Outro destaque cambeense foi Emanuel Ducati Ferreira dos Santos, artilheiro da competição com cinco gols, contribuindo diretamente para a construção das vitórias e para o desempenho coletivo da equipe.

O Circuito Paranaense de Futsal de Base é considerado um dos principais eventos da modalidade no Estado, reunindo equipes de diversas regiões e promovendo a formação de jovens atletas. A conquista das duas fases reforça o crescimento do futsal cambeense e evidencia a qualidade do trabalho desenvolvido nas categorias de base do município.

A participação em Medianeira consolida Cambé como referência regional na modalidade e marca mais um importante capítulo no desenvolvimento esportivo local.