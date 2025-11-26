quarta-feira, novembro 26, 2025

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
60,5k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens quebradas
29.4 ° C
29.4 °
29.4 °
32 %
3.6kmh
75 %
qua
29 °
qui
30 °
sex
33 °
sáb
34 °
dom
34 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Cambé vence Alto Alegre e avança à final da Copa Centro-Norte

DestaquesEsportesFutsal
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read

A equipe Sub-13 de Cambé garantiu vaga na final da Copa Centro-Norte de Futsal Feminino após vencer Alto Alegre por 9 a 2, em partida válida pela semifinal da competição. O resultado colocou o time cambeense entre as duas melhores equipes do torneio, reforçando o bom desempenho apresentado ao longo da disputa.

O jogo foi marcado pelo domínio de Cambé desde o início, com ritmo intenso, boa troca de passes e aproveitamento ofensivo acima da média. A equipe conseguiu construir vantagem ainda no primeiro tempo e manteve o controle da partida até o final, confirmando a classificação com placar elástico.

Com a vitória, Cambé agora se prepara para enfrentar Jaguapitã na grande final. A data da decisão ainda não foi definida pela organização do campeonato, mas deverá ser divulgada nos próximos dias.

A classificação representa um importante passo para a categoria Sub-13 do futsal feminino cambeense, que vem se destacando regionalmente e fortalecendo a formação de novas atletas para o município. A participação na final também evidencia o crescimento da modalidade na região Norte do Paraná.

60
spot_img
Artigo anterior
Polícia recupera veículo furtado no Jardim Paraná, em Cambé
Próximo artigo
Cambé conquista a primeira e a segunda fase do Circuito Paranaense de Futsal de Base
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br
Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues