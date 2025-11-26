Cambé vence Alto Alegre e avança à final da Copa Centro-Norte

A equipe Sub-13 de Cambé garantiu vaga na final da Copa Centro-Norte de Futsal Feminino após vencer Alto Alegre por 9 a 2, em partida válida pela semifinal da competição. O resultado colocou o time cambeense entre as duas melhores equipes do torneio, reforçando o bom desempenho apresentado ao longo da disputa.

O jogo foi marcado pelo domínio de Cambé desde o início, com ritmo intenso, boa troca de passes e aproveitamento ofensivo acima da média. A equipe conseguiu construir vantagem ainda no primeiro tempo e manteve o controle da partida até o final, confirmando a classificação com placar elástico.

Com a vitória, Cambé agora se prepara para enfrentar Jaguapitã na grande final. A data da decisão ainda não foi definida pela organização do campeonato, mas deverá ser divulgada nos próximos dias.

A classificação representa um importante passo para a categoria Sub-13 do futsal feminino cambeense, que vem se destacando regionalmente e fortalecendo a formação de novas atletas para o município. A participação na final também evidencia o crescimento da modalidade na região Norte do Paraná.