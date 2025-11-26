quarta-feira, novembro 26, 2025

Tudo
Polícia recupera veículo furtado no Jardim Paraná, em Cambé

Polícia Militar
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read

A Polícia Militar do Paraná recuperou, na tarde desta terça-feira (25), um veículo furtado no município de Cambé. A ocorrência foi atendida pela equipe RPA da VTR L1917, pertencente ao 2º Comando Regional da PMPR e à 11ª Companhia Independente da Polícia Militar.

O automóvel foi localizado por volta das 12h, durante patrulhamento preventivo pelo bairro Jardim Paraná. De acordo com informações da PM, o carro chamou a atenção dos militares por estar estacionado de maneira irregular, o que motivou a abordagem e a consulta dos dados.

Ao verificar as placas, a equipe constatou que o veículo havia sido furtado na madrugada de 24 de novembro de 2025, por volta das 03h20. A confirmação do alerta de furto levou os policiais a acionarem um guincho para realizar a remoção do automóvel.

No momento da localização, o veículo apresentava danos na parte frontal e estava sem a bateria, indicando que pode ter sido parcialmente desmontado após o crime. Após os procedimentos iniciais no local, o carro foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

A ação reforça o trabalho de patrulhamento ostensivo realizado pela Polícia Militar, que orienta a população a contribuir com informações que possam auxiliar no combate a crimes patrimoniais.

Serviços de emergência e denúncias

  • Polícia Militar: 190
  • Bombeiros: 193
  • Disque-Denúncia: 181
258
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br
Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

