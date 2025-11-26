quarta-feira, novembro 26, 2025

Comércio de Cambé poderá adotar horários estendidos nesta sexta-feira, dia 28 e sábado, dia 29, devido à Black Friday!

DestaquesConsumidorAgenda
Emily Müller
Author: Emily Müller
Less than 1 min.read

Sincoval e ACIC confirmam que as lojas na cidade poderão funcionar de forma especial nas datas citadas

A data mais comentada do varejo está chegando: a Black Friday! Enquanto muitos consumidores aguardam ansiosos pelos descontos, outros ainda desconfiam das ofertas. Mas, independentemente da percepção, a data promete movimentar o comércio em todo o mundo — e em Cambé não será diferente.

De acordo com o Sindicato Varejista de Londrina e Região (Sincoval) e a Associação Empresarial de Cambé (ACIC), as lojas da cidade terão horário especial de atendimento. Nesta sexta-feira, dia 28 de novembro, o comércio poderá funcionar até às 21h, oferecendo mais tempo para quem deseja aproveitar as promoções. Já no sábado, dia 29, as lojas estarão abertas até às 18h.

Com a expectativa de grande fluxo de consumidores, a data se consolida como uma oportunidade para encontrar preços atrativos e fortalecer o comércio local.

🛍️ Aproveite e compre em Cambé!

Mande sua sugestão de pauta pelo instagram @emilymullerjorn .

Artigo anterior
Servidores de Cambé ajudam a enviar doações da população para Rio Bonito do Iguaçu
Próximo artigo
Polícia recupera veículo furtado no Jardim Paraná, em Cambé
Emily Müller
Emily Müller
Jornalista apaixonada pelas "boas notícias" e criadora da Coluna Bela Manchete! Esposa e mãe dedicada, se dedica a pesquisa e veiculação de informações positivas que passam por diferentes editoriais, como moda, comportamento,life style,saúde e bem-estar.

