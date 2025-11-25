terça-feira, novembro 25, 2025

Servidores de Cambé ajudam a enviar doações da população para Rio Bonito do Iguaçu

CambéDestaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read

Servidores da Prefeitura de Cambé se reuniram no último domingo (data não informada) para auxiliar no carregamento de caminhões com doações destinadas a Rio Bonito do Iguaçu, município duramente afetado pelas fortes chuvas dos últimos dias. A ação ocorreu na sede da Prefeitura de Cambé e também em um ponto de apoio localizado no Novo Bandeirantes.

Todas as doações enviadas foram arrecadadas exclusivamente pela população cambeense, que mobilizou diferentes pontos da cidade para contribuir com alimentos, água, roupas, ração para animais, itens de higiene e outros materiais essenciais. Parte significativa dos donativos também foi recolhida durante o Cambé Musical, que somou esforços solidários ao movimento.

Os servidores municipais atuaram voluntariamente durante a manhã de domingo, organizando e carregando os itens para garantir que tudo fosse transportado com segurança até Rio Bonito do Iguaçu. O trabalho envolveu separação, empacotamento e carregamento dos volumes nos veículos responsáveis pelo envio.

A iniciativa reforça o espírito de solidariedade da comunidade de Cambé, que se mobilizou rapidamente para auxiliar famílias que enfrentam dificuldades após os danos provocados pelas chuvas. A expectativa é de que os materiais enviados contribuam diretamente com pessoas que perderam bens e necessitam de apoio imediato.

A união entre a população e os servidores demonstra a força da comunidade cambeense em momentos críticos, fortalecendo ações de ajuda humanitária e ampliando o impacto das doações.

63
