Polícia Militar lança Operação Natal para reforçar a segurança em Cambé

A Polícia Militar do Paraná iniciou, na tarde desta segunda-feira (24), a Operação Natal, ação que segue até 24 de dezembro, às 20h. Em Cambé, a 11ª Companhia Independente também integra o trabalho reforçado, com foco em ampliar a segurança da população durante o período de maior movimento no comércio.

A operação tem como objetivo intensificar o patrulhamento em áreas comerciais e pontos estratégicos, prevenindo furtos, roubos e outras ocorrências comuns no fim de ano. De acordo com a corporação, a presença ampliada das equipes busca proporcionar mais tranquilidade, proteção e confiança aos consumidores e comerciantes que circulam pela cidade durante as compras natalinas.

Com o policiamento ostensivo, a Polícia Militar pretende dissuadir ações criminosas e oferecer um ambiente mais seguro durante as festividades, período em que o fluxo de pessoas costuma aumentar significativamente.

O lançamento oficial da operação em Cambé ocorreu na tarde desta segunda-feira, contando com a presença de equipes da 11ª Companhia Independente e autoridades locais. As ações seguem ativas até a véspera de Natal, com rondas reforçadas e atuação contínua nas regiões de maior circulação.