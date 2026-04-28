Foz do Iguaçu sedia simpósio internacional e reforça liderança em segurança turística

Foz do Iguaçu foi palco, nesta segunda-feira (27), da abertura do 3º Simpósio Internacional de Segurança no Atendimento ao Turista (SISAT), promovido pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) em parceria com as secretarias estaduais de Segurança Pública e Turismo. O evento reúne mais de 100 delegações de 23 países e 23 estados brasileiros, consolidando o Paraná como referência internacional em segurança para turistas.

A cerimônia de abertura destacou a integração entre representantes de todos os continentes, reforçando o compromisso global com a proteção de visitantes. Entre os países participantes estão Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Panamá, República Dominicana, Guatemala, Nicarágua, Honduras, México, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Portugal, Espanha, Turquia, Itália, Botsuana, Malawi, China e Japão, evidenciando a abrangência do simpósio.

Um dos momentos marcantes foi a apresentação cultural que celebrou a diversidade da Tríplice Fronteira, reunindo elementos típicos do Brasil, Paraguai e Argentina. A iniciativa simbolizou a importância da colaboração regional em uma área de intenso fluxo turístico internacional.

Durante a abertura, o subcomandante-geral da PMPR, coronel Paulo Renato Aparecido Siloto, ressaltou a importância estratégica do evento para fortalecer a cooperação internacional e aprimorar práticas de segurança voltadas ao turismo.

No primeiro painel, especialistas debateram o tema “Turismo, Vulnerabilidade Social e Proteção de Populações Sensíveis”, abordando políticas públicas inclusivas e estratégias de prevenção para proteger grupos vulneráveis em destinos turísticos.

A programação do simpósio segue até quinta-feira (30), com discussões sobre segurança em grandes eventos, gestão de crises, uso de tecnologia e integração entre turismo e segurança pública. Também estão previstas visitas técnicas e debates sobre cooperação internacional, especialmente relevantes para regiões de fronteira como Foz do Iguaçu.

Com o simpósio, a Polícia Militar do Paraná reforça seu papel no desenvolvimento de políticas para turismo seguro e fortalece a articulação internacional, posicionando o Estado como referência no setor.

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br