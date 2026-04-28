Assembleia Legislativa apoia álbum do Zequinha para homenagear personalidades do Paraná

A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) passou a apoiar um projeto que busca registrar a contribuição de personalidades paranaenses por meio de um álbum de figurinhas do Zequinha, personagem tradicional do estado. A iniciativa foi oficializada nesta segunda-feira (27), quando o presidente da Alep, deputado Alexandre Curi (Republicanos), recebeu familiares do ilustrador Nilson Müller, criador dos traços do Zequinha, falecido em janeiro deste ano.

Durante o encontro, Alexandre Curi colou a figurinha número 9, que representa o Parque Vila Velha, de Ponta Grossa, em uma edição especial do álbum, prevista para ser lançada em 2025. O presidente também escreveu uma dedicatória, destacando a importância do projeto como registro histórico do Paraná e de Curitiba.

O álbum reúne 300 figurinhas de paisagens de todo o Brasil. Cada imagem será colada por uma personalidade diferente, que deixará uma mensagem para as futuras gerações. Após a conclusão, o álbum será doado à Biblioteca Pública do Paraná, onde ficará disponível para consulta e preservação da memória local.

Nilson Müller Filho, filho do ilustrador, explicou que o objetivo é permitir que, mesmo daqui a séculos, as pessoas possam conhecer as figuras que marcaram a história do estado. Ele ressaltou que o Zequinha é um símbolo cultural do Paraná, presente desde 1928, quando as Balas Zequinha começaram a ser comercializadas com o personagem. Em 1979, o governo estadual promoveu uma campanha para troca de notas fiscais por álbuns e figurinhas, eternizando o Zequinha na memória de gerações de paranaenses.

Fonte: www.assembleia.pr.leg.br