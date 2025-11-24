segunda-feira, novembro 24, 2025

Festa Comunitária reúne crianças e famílias no Jardim Morumbi em Cambé

CambéDestaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read

No sábado, 22 de novembro, moradores do Jardim Morumbi, em Cambé, realizaram uma festa comunitária voltada às crianças, promovendo integração, lazer e união entre as famílias do bairro. O evento, que havia sido adiado por conta das chuvas, foi organizado por Araújo, Fred e Ronald, com apoio coletivo da comunidade.

Segundo os organizadores, a iniciativa surgiu do desejo de não deixar a data passar em branco e fortalecer o senso comunitário. A proposta do grupo é ampliar as ações no futuro, desenvolvendo outras atividades e projetos que beneficiem diretamente os moradores da região.

União da comunidade garantiu a realização do evento

Toda a estrutura da festa foi possível graças à colaboração mútua dos moradores e de empresas locais parceiras. De acordo com os organizadores, todos os recursos utilizados vieram de doações feitas por vizinhos e apoiadores, reforçando a importância do engajamento comunitário.

As crianças participaram de diversas atividades recreativas e receberam a visita especial do “Papai Noel” — cuja identidade, segundo os organizadores, permanece em segredo. O momento trouxe alegria e descontração para a criançada, que celebrou com entusiasmo.

Participação especial e momento de diversão

O evento também contou com uma atração inusitada: um “Homem-Aranha”. Ronald, responsável pela parte elétrica da festa, brincou ao dizer que o personagem “salvou o evento”, após um imprevisto técnico envolvendo a rede elétrica. A presença do super-herói divertiu as crianças, que chegaram a confundi-lo com o verdadeiro personagem dos filmes.

Agradecimentos e continuidade da tradição

Os organizadores ressaltaram que a festa já se tornou uma tradição anual, acontecendo há quatro anos no bairro. Eles agradeceram a todos os moradores que contribuíram e reforçaram a importância da união da comunidade para a realização das atividades.

O grupo também expressou seu agradecimento ao Portal Cambé, parceiro presente em diversas ações comunitárias do bairro. A expectativa é que, no próximo ano, a festa retorne ainda maior e, segundo os organizadores, com direito a “sorvete delicioso” para a criançada.

