segunda-feira, novembro 24, 2025

Motociclista de Cambé fica ferido em colisão na PR-435 em Congonhinhas

DestaquesPolícia Rodoviária Estadual
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read

Um motociclista de Cambé ficou ferido em uma colisão no mesmo sentido (abalroamento longitudinal) registrada na manhã deste domingo (23) na PR-435, no município de Congonhinhas, região Norte Pioneiro do Paraná. O acidente ocorreu no quilômetro 00 + 300 metros da rodovia, por volta das 11h30, e foi atendido pela Polícia Militar do Paraná, por meio da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) de Ibaiti.

Atendimento e condições da rodovia

A equipe policial chegou ao local pouco depois do meio-dia e finalizou o atendimento às 13h. O tempo estava bom, e a PR-435 é um trecho de pista simples, característica que exige maior atenção no deslocamento devido à proximidade entre os veículos que trafegam no mesmo sentido.

Veículos envolvidos

A ocorrência envolveu uma motocicleta Honda NX150, com placas de Cambé, e um GM Camaro amarelo, emplacado em Congonhinhas.

Motocicleta Honda NX150 – Cambé (V1)

O veículo pertence a R.A.I. e era conduzido por L.C.C., 63 anos, morador de Cambé. O motociclista teve ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital São Francisco, em Congonhinhas.
Ele deixou o local antes da chegada da equipe, impedindo o teste do etilômetro.

GM Camaro – Congonhinhas (V2)

O Camaro pertence a André Luis Garcia e era conduzido por L.B., 43 anos, que não sofreu ferimentos. Ele realizou o teste do etilômetro, que apontou 0,00 mg/L, comprovando ausência de ingestão alcoólica.

Como ocorreu a colisão

Segundo declaração do condutor do Camaro e informações colhidas pelos policiais, a motocicleta seguia sentido Congonhinhas–Ibaiti, enquanto o Camaro trafegava à sua frente no mesmo sentido. Em determinado trecho, ocorreu a colisão lateral, característica de abalroamento longitudinal, conforme registrado no boletim.

A imagem registrada no local confirma danos na parte dianteira da motocicleta e na lateral esquerda do Camaro, compatíveis com o impacto no mesmo sentido de tráfego.

32
