Interrupção no Sistema Tibagi afeta abastecimento em Londrina e Cambé

A Sanepar informou que o abastecimento de água será interrompido em Londrina e Cambé no próximo domingo, dia 23, devido a uma obra de melhoria realizada pela Copel na Estrada do Limoeiro. A intervenção tem como objetivo reforçar a rede de energia elétrica utilizada pelo Sistema Produtor de Água Tibagi, responsável pelo abastecimento das duas cidades.

De acordo com a companhia, a obra da Copel é essencial para ampliar a capacidade de operação do sistema, garantindo maior segurança operacional e um ganho superior a 25% na produção de água. Com o reforço energético, o Sistema Tibagi poderá atuar em seu desempenho máximo, beneficiando diretamente a população atendida.

O serviço está programado para ocorrer das 8h às 17h de domingo. A Sanepar prevê que o abastecimento seja retomado gradualmente a partir das 19h, com normalização completa entre a madrugada e a manhã de segunda-feira (24). Durante o período de interrupção, a população deve priorizar o uso da água tratada para alimentação e higiene pessoal.

A companhia alerta que, em caso de chuvas ou condições climáticas desfavoráveis, a intervenção poderá ser adiada ou cancelada para segurança das equipes.

Os consumidores que não possuem caixa-d’água instalada em seus imóveis podem sentir mais fortemente os efeitos da interrupção. A ABNT recomenda reservatórios com capacidade mínima de 500 litros, suficientes para suprir uma família de até quatro pessoas por pelo menos 24 horas.

Para dúvidas ou mais informações, a Sanepar disponibiliza seus canais de atendimento:

Telefone: 0800 200 0115

0800 200 0115 E-mail: atendimentoaocliente@sanepar.com.br

atendimentoaocliente@sanepar.com.br WhatsApp: (41) 99544-0115

A companhia orienta que o cliente tenha em mãos a conta de água ou o número de matrícula para agilizar o atendimento. Outras informações podem ser consultadas pelo aplicativo Sanepar Mobile ou no site oficial da empresa.

A intervenção no Sistema Tibagi é parte das ações de modernização da infraestrutura hídrica do Paraná e busca garantir mais estabilidade no abastecimento das cidades atendidas.