domingo, novembro 23, 2025

Motociclista fica ferido em queda de moto na PR-445 em Cambé

Corpo de Bombeiros - CambéDestaques
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé
1 min.read

Um motociclista ficou ferido após uma queda de moto na PR-445 em Cambé, na noite desta sexta-feira (21), nas proximidades do pontilhão que liga à BR-369. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que prestaram atendimento imediato à vítima no local.

Segundo informações do Sargento Marafon, que atendeu a ocorrência, o motociclista é um homem adulto e apresentava um corte contuso na cabeça (FCC), além de escoriações generalizadas pelo corpo. Após avaliação e estabilização, a vítima foi encaminhada à Santa Casa de Cambé para atendimento médico.

O sargento reforçou ainda a importância de atenção dos motoristas que passam por locais de acidente. Ele orienta que, ao visualizar cones, sinalização de emergência ou giroflex, os condutores devem reduzir a velocidade, mantendo o fluxo da via, já que se trata de um trecho de trânsito rápido.

Familiares informaram que o motociclista evoluiu bem no hospital e não corre riscos. De acordo com eles, o estado de saúde é estável e a previsão é de que ele receba alta nos próximos dias, após observação e cuidados necessários.

A ocorrência reforça a necessidade de atenção redobrada nas rodovias da região, especialmente em trechos de grande fluxo como a PR-445, onde acidentes são registrados com frequência devido à velocidade e ao intenso movimento.

O caso aconteceu por volta da noite de sexta-feira, 21 de novembro, e segue como mais um alerta para condutores que transitam pelo local.

241
